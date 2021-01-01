Муфты оптические
При монтаже телекоммуникационных сетей важнейшее
значение имеет качество соединения отрезков оптического кабеля. От этого
напрямую зависит скорость передачи информации. При плохо выполненных стыках
наблюдается угасание сигнала. Это приводит к негативным последствиям, особенно
в тех случаях, когда линия служит для экстренной доставки данных.
Внешняя защита
Волоконно-оптический кабель соединяют
механическим путем либо при помощи сварки. После сращивания местам сопряжения
требуется надежная защита от негативных факторов окружающей среды. Чтобы
уберечь такие участки от физического и химического воздействия извне,
используют специальные контейнеры – оптические муфты (ОМ). Они сохраняют доступ
к кабелю для его обслуживания в процессе эксплуатации и при этом имеют
герметичный корпус, что позволяет применять их даже в жидкой среде.
Чтобы избежать перебоев при передаче данных и
обеспечить качественную работу системы, при монтаже ВОЛС важно подобрать муфты
подходящего типа. Одни приспособления предназначены для внутренних работ,
другие – для внешних (их можно подвешивать на столбах и стенах зданий). Кроме
того, существуют муфты, применяемые в канализационных системах. При выборе опираются
на два критерия:
·
тип и конструкция
оптического кабеля;
·
конфигурация сети по
проекту (муфты могут быть разветвительными или соединительными).
Особенности
Оптическая муфта для ВОЛС должна обеспечивать
возможность монтажа по разработанной схеме. Простейший вариант – прямой
соединительный контейнер, в который вводится два ОК. Разветвительная ОМ
предусматривает ввод от 3 до 8 кабелей. Муфта с «транзитом» подразумевает заход
основного ВОК без разрезания при наличии патрубков для нескольких
ответвляющихся кабелей. Специальные муфты служат для вывода проводов КИП от
брони кабеля.
Важнейший критерий – обеспечение надежной защиты
места сращения на протяжении всего периода эксплуатации телекоммуникационной
сети. Кроме того, любая муфта должна оставлять возможность для ввода
дополнительных кабелей и размещения вновь сформированных соединений.
Выбирая модель ОМ, важно учитывать диаметры
оболочек кабелей, подлежащих соединению, а также конструктивные особенности ОК.
Для каждой муфты нужно четко знать число сращиваний, которые предстоит
выполнить при монтаже. Необходимо определиться со способом соединения, оценить
число вводов ОК и их специфику (одиночные, транзитом и пр.).
При выборе муфты важно исходить из места ее
размещения (котлован, опора, колодец). Следует проанализировать необходимость
фиксации устройств после монтажа, а также продумать способы их защиты от
разрушающих природных и антропогенных факторов. При оборудовании КИП применяют
муфты с выводом проводов от брони сращиваемых кабелей.
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