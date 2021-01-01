Муфты оптические

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При монтаже телекоммуникационных сетей важнейшее значение имеет качество соединения отрезков оптического кабеля. От этого напрямую зависит скорость передачи информации. При плохо выполненных стыках наблюдается угасание сигнала. Это приводит к негативным последствиям, особенно в тех случаях, когда линия служит для экстренной доставки данных.

Внешняя защита

Волоконно-оптический кабель соединяют механическим путем либо при помощи сварки. После сращивания местам сопряжения требуется надежная защита от негативных факторов окружающей среды. Чтобы уберечь такие участки от физического и химического воздействия извне, используют специальные контейнеры – оптические муфты (ОМ). Они сохраняют доступ к кабелю для его обслуживания в процессе эксплуатации и при этом имеют герметичный корпус, что позволяет применять их даже в жидкой среде.

Чтобы избежать перебоев при передаче данных и обеспечить качественную работу системы, при монтаже ВОЛС важно подобрать муфты подходящего типа. Одни приспособления предназначены для внутренних работ, другие – для внешних (их можно подвешивать на столбах и стенах зданий). Кроме того, существуют муфты, применяемые в канализационных системах. При выборе опираются на два критерия:

· тип и конструкция оптического кабеля;

· конфигурация сети по проекту (муфты могут быть разветвительными или соединительными).

Особенности

Оптическая муфта для ВОЛС должна обеспечивать возможность монтажа по разработанной схеме. Простейший вариант – прямой соединительный контейнер, в который вводится два ОК. Разветвительная ОМ предусматривает ввод от 3 до 8 кабелей. Муфта с «транзитом» подразумевает заход основного ВОК без разрезания при наличии патрубков для нескольких ответвляющихся кабелей. Специальные муфты служат для вывода проводов КИП от брони кабеля.

Важнейший критерий – обеспечение надежной защиты места сращения на протяжении всего периода эксплуатации телекоммуникационной сети. Кроме того, любая муфта должна оставлять возможность для ввода дополнительных кабелей и размещения вновь сформированных соединений.

Выбирая модель ОМ, важно учитывать диаметры оболочек кабелей, подлежащих соединению, а также конструктивные особенности ОК. Для каждой муфты нужно четко знать число сращиваний, которые предстоит выполнить при монтаже. Необходимо определиться со способом соединения, оценить число вводов ОК и их специфику (одиночные, транзитом и пр.).

При выборе муфты важно исходить из места ее размещения (котлован, опора, колодец). Следует проанализировать необходимость фиксации устройств после монтажа, а также продумать способы их защиты от разрушающих природных и антропогенных факторов. При оборудовании КИП применяют муфты с выводом проводов от брони сращиваемых кабелей.

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