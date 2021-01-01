Отдел продаж: info@opt-tel.ru
+7 (343) 339-49-39
г. Екатеринбург, ул. Посадская д. 16А, офис И-208
Ваш город: Москва
г. Екатеринбург
+7 (343) 339-49-39 info@opt-tel.ru
Режим работы пн-пт: с 09.00 до 18.00
Заказать звонок!
Главная
Корзина
Корзина
0 Товар
х

Ваша корзина пуста!

Главная > Каталог товаров > Муфты оптические

Муфты оптические

Аксессуары к муфтам
Аксессуары к муфтам
Вертикальные
Вертикальные
Горизонтальные
Горизонтальные
Фильтры
Сплайс-кассета для муфт FOSC-O/Q
Сплайс-кассета для муфт FOSC-O/Q
Артикул TROQ
2-3 дня
- +
141 ₽
Сплайс-кассета для муфт FOSC-M
Сплайс-кассета для муфт FOSC-M
Артикул SNRTRM
2-3 дня
- +
141 ₽
Сплайс-кассета для муфт FOSC-G/L
Сплайс-кассета для муфт FOSC-G/L
Артикул TRGL
2-3 дня
- +
176 ₽
Сплайс-кассета для муфт FOSC-F
Сплайс-кассета для муфт FOSC-F
Артикул SNRTRF
2-3 дня
- +
141 ₽
Сплайс-кассета для муфт FOSC-D
Сплайс-кассета для муфт FOSC-D
Артикул TRD
2-3 дня
- +
119 ₽
Сплайс-кассета для муфт FOSC-A/H
Сплайс-кассета для муфт FOSC-A/H
Артикул TRAH2
2-3 дня
- +
121 ₽
Муфта оптическая горизонтальная МОГ-У-44-1К4845
Муфта оптическая горизонтальная МОГ-У-44-1К4845
Артикул MOGU4845
2-3 дня
- +
2 318 ₽
Муфта оптическая горизонтальная МОГ-У-33-1К4845
Муфта оптическая горизонтальная МОГ-У-33-1К4845
Артикул MOGU3348
2-3 дня
- +
2 318 ₽
Муфта оптическая горизонтальная FOSC-A
Муфта оптическая горизонтальная FOSC-A
Артикул FOSCA
2-3 дня
- +
2 040 ₽
Муфта оптическая вертикальная МТОК-Л7/48-1КС1645-К
Муфта оптическая вертикальная МТОК-Л7/48-1КС1645-К
Артикул MTOKЛ7481KS
2-3 дня
- +
1 424 ₽
Муфта оптическая вертикальная МТОК-Л6/108-1КТ3645-К
Муфта оптическая вертикальная МТОК-Л6/108-1КТ3645-К
Артикул MTOKЛ63645
2-3 дня
- +
2 824 ₽
Муфта оптическая вертикальная МТОК-К6/108-1КТ3645-К
Муфта оптическая вертикальная МТОК-К6/108-1КТ3645-К
Артикул MTOKK63645
2-3 дня
- +
2 778 ₽
Муфта оптическая вертикальная МТОК-Г3/216-1КТ3645-К
Муфта оптическая вертикальная МТОК-Г3/216-1КТ3645-К
Артикул MTOKG3216
2-3 дня
- +
4 402 ₽
Муфта оптическая вертикальная МТОК-В2/216-1КТ3645-К
Муфта оптическая вертикальная МТОК-В2/216-1КТ3645-К
Артикул MTOKB2216
2-3 дня
- +
8 236 ₽
Муфта оптическая вертикальная МТОК-B3/216-1КТ3645-К
Муфта оптическая вертикальная МТОК-B3/216-1КТ3645-К
Артикул MTOKB33645
2-3 дня
- +
3 912 ₽
Муфта оптическая вертикальная GJS-2-D 48 волокон, ТУТ герметизация
Муфта оптическая вертикальная GJS-2-D 48 волокон, ТУТ герметизация
Артикул GJS-2-D48
2-3 дня
- +
1 268 ₽
Муфта оптическая вертикальная FOSC-M
Муфта оптическая вертикальная FOSC-M
Артикул FOSCM
2-3 дня
- +
1 740 ₽
Муфта оптическая вертикальная FOSC-L
Муфта оптическая вертикальная FOSC-L
Артикул FOSCLSNR
2-3 дня
- +
3 920 ₽
Муфта оптическая вертикальная FOSC-G
Муфта оптическая вертикальная FOSC-G
Артикул FOSCG
2-3 дня
- +
2 070 ₽
Муфта оптическая вертикальная FOSC-F
Муфта оптическая вертикальная FOSC-F
Артикул FOSCF
2-3 дня
- +
4 380 ₽
Показано с 1 по 20 из 27 (всего 2 страниц)


При монтаже телекоммуникационных сетей важнейшее значение имеет качество соединения отрезков оптического кабеля. От этого напрямую зависит скорость передачи информации. При плохо выполненных стыках наблюдается угасание сигнала. Это приводит к негативным последствиям, особенно в тех случаях, когда линия служит для экстренной доставки данных.

Внешняя защита

Волоконно-оптический кабель соединяют механическим путем либо при помощи сварки. После сращивания местам сопряжения требуется надежная защита от негативных факторов окружающей среды. Чтобы уберечь такие участки от физического и химического воздействия извне, используют специальные контейнеры – оптические муфты (ОМ). Они сохраняют доступ к кабелю для его обслуживания в процессе эксплуатации и при этом имеют герметичный корпус, что позволяет применять их даже в жидкой среде.

Чтобы избежать перебоев при передаче данных и обеспечить качественную работу системы, при монтаже ВОЛС важно подобрать муфты подходящего типа. Одни приспособления предназначены для внутренних работ, другие – для внешних (их можно подвешивать на столбах и стенах зданий). Кроме того, существуют муфты, применяемые в канализационных системах. При выборе опираются на два критерия:

·         тип и конструкция оптического кабеля;

·         конфигурация сети по проекту (муфты могут быть разветвительными или соединительными).

Особенности

Оптическая муфта для ВОЛС должна обеспечивать возможность монтажа по разработанной схеме. Простейший вариант – прямой соединительный контейнер, в который вводится два ОК. Разветвительная ОМ предусматривает ввод от 3 до 8 кабелей. Муфта с «транзитом» подразумевает заход основного ВОК без разрезания при наличии патрубков для нескольких ответвляющихся кабелей. Специальные муфты служат для вывода проводов КИП от брони кабеля.

Важнейший критерий – обеспечение надежной защиты места сращения на протяжении всего периода эксплуатации телекоммуникационной сети. Кроме того, любая муфта должна оставлять возможность для ввода дополнительных кабелей и размещения вновь сформированных соединений.

Выбирая модель ОМ, важно учитывать диаметры оболочек кабелей, подлежащих соединению, а также конструктивные особенности ОК. Для каждой муфты нужно четко знать число сращиваний, которые предстоит выполнить при монтаже. Необходимо определиться со способом соединения, оценить число вводов ОК и их специфику (одиночные, транзитом и пр.).

При выборе муфты важно исходить из места ее размещения (котлован, опора, колодец). Следует проанализировать необходимость фиксации устройств после монтажа, а также продумать способы их защиты от разрушающих природных и антропогенных факторов. При оборудовании КИП применяют муфты с выводом проводов от брони сращиваемых кабелей.

Муфты оптические в интернет-магазине OPTTEL по цене от 119 руб. до 8 236руб. Более 27 наименований в наличии. Муфты оптические можно купить on-line на сайте, позвонив по номеру телефона +7 (343) 339-49-39 или в нашем офисе.

﻿
© OPT-TEL. Все права защищены, 2021. Не является публичной офертой, Политика конфиденциальности